Cronaca
Rapinatore solitario assalta area di carburanti e fugge con 150 euro
È successo alle ore 23.00 di ieri sulla strada provinciale 231, ai danni del distributore Zio Cataldo. Sul posto la Polizia di Stato
Corato - venerdì 3 luglio 2026 10.36
Rapina, ieri sera, ai danni del distributore di carburanti Zio Cataldo che sorge lungo la strada provinciale 231. Ad agire, un malvivente solitario, armato di coltello, riuscito a fuggire con un bottino di circa 150 euro. Sul posto, dopo l'allarme, si sono recati gli agenti della Polizia di Stato, i quali hanno avviato le indagini di rito.
I fatti risalgono alla tarda serata di ieri, intorno alle ore 23.00, quando, secondo quanto denunciato dal dipendente ai poliziotti, un rapinatore solitario, con il volto completamente travisato, è comparso all'interno dell'area di rifornimento sulla ex strada statale 98, in direzione sud. Il malvivente, dopo avere avvicinato l'addetto ai rifornimenti presente sul posto, l'avrebbe minacciato puntandogli contro un coltello e intimandogli di consegnare tutto il denaro disponibile in quel momento.
In questo modo, il rapinatore è riuscito a farsi consegnare l'incasso presente all'interno del registratore di cassa: circa 150 euro. Ottenuto il bottino, l'uomo s'è poi dileguato, dandosi alla fuga e facendo perdere le proprie tracce con il favore dell'oscurità. Sul posto, dopo la chiamata al numero unico di emergenza 112, si sono rapidamente recati gli agenti del Commissariato di P.S., i quali hanno avviato le indagini di rito, mettendo insieme tutti i vari elementi utili all'attività investigativa.
Al vaglio degli investigatori anche i filmati dei circuiti di videosorveglianza, già acquisiti e analizzati, di cui è dotato il distributore di carburanti di Corato. Proprio le immagini di videosorveglianza potrebbero aver ripreso elementi utili all'arrivo, alle fasi della rapina oppure alla fuga dell'individuo, adesso attivamente ricercato.
I fatti risalgono alla tarda serata di ieri, intorno alle ore 23.00, quando, secondo quanto denunciato dal dipendente ai poliziotti, un rapinatore solitario, con il volto completamente travisato, è comparso all'interno dell'area di rifornimento sulla ex strada statale 98, in direzione sud. Il malvivente, dopo avere avvicinato l'addetto ai rifornimenti presente sul posto, l'avrebbe minacciato puntandogli contro un coltello e intimandogli di consegnare tutto il denaro disponibile in quel momento.
In questo modo, il rapinatore è riuscito a farsi consegnare l'incasso presente all'interno del registratore di cassa: circa 150 euro. Ottenuto il bottino, l'uomo s'è poi dileguato, dandosi alla fuga e facendo perdere le proprie tracce con il favore dell'oscurità. Sul posto, dopo la chiamata al numero unico di emergenza 112, si sono rapidamente recati gli agenti del Commissariato di P.S., i quali hanno avviato le indagini di rito, mettendo insieme tutti i vari elementi utili all'attività investigativa.
Al vaglio degli investigatori anche i filmati dei circuiti di videosorveglianza, già acquisiti e analizzati, di cui è dotato il distributore di carburanti di Corato. Proprio le immagini di videosorveglianza potrebbero aver ripreso elementi utili all'arrivo, alle fasi della rapina oppure alla fuga dell'individuo, adesso attivamente ricercato.