Rapinatore solitario assalta area di carburanti e fugge con 150 euro

Rapina, ieri sera, ai danni del distributore di carburantiche sorge lungo la strada provinciale 231. Ad agire, un malvivente solitario, armato di coltello, riuscito a fuggire con un bottino di circa. Sul posto, dopo l'allarme, si sono recati gli agenti della, i quali hanno avviato le indagini di rito.I fatti risalgono alla tarda serata di ieri, intorno alle ore 23.00, quando, secondo quanto denunciato dal dipendente ai poliziotti, un rapinatore solitario, con il volto completamente travisato, è comparso all'interno dell'area di rifornimento sulla ex strada statale 98, in direzione sud. Il malvivente, dopo avere avvicinato l'addetto ai rifornimenti presente sul posto, l'avrebbe minacciato puntandogli contro un coltello e intimandogli di consegnare tutto il denaro disponibile in quel momento.In questo modo, il rapinatore è riuscito a farsi consegnare l'incasso presente all'interno del registratore di cassa:. Ottenuto il bottino, l'uomo s'è poi dileguato, dandosi alla fuga e facendo perdere le proprie tracce con il favore dell'oscurità. Sul posto, dopo la chiamata al numero unico di emergenza 1, si sono rapidamente recati gli agenti del, i quali hanno avviato le indagini di rito, mettendo insieme tutti i vari elementi utili all'attività investigativa.Al vaglio degli investigatori anche i filmati dei circuiti di videosorveglianza, già acquisiti e analizzati, di cui è dotato il distributore di carburanti di Corato. Proprio le immagini di videosorveglianza potrebbero aver ripreso elementi utili all'arrivo, alle fasi della rapina oppure alla fuga dell'individuo, adesso attivamente ricercato.