tempesta
tempesta
Vita di Città

 Francesco Tempesta nominato Cavaliere della Repubblica

La cerimonia di consegna delle onorificenze si è svolta a Bari presso l’Archivio di Stato. Presente il sindaco De Benedittis per celebrare il traguardo del giornalista coratino

Corato - giovedì 18 dicembre 2025 7.17
In una cornice di solennità e prestigio, la città di Corato ha celebrato ieri un importante riconoscimento nazionale.
Domenica scorsa presso la sede dell'Archivio di Stato di Bari, si è tenuta la cerimonia ufficiale di consegna dei diplomi per il conferimento delle onorificenze dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana (OMRI).
Tra i trentaquattro cittadini della provincia che si sono distinti per l'impegno civile e professionale, spicca il nome del giornalista coratino Francesco Tempesta, insignito del titolo di Cavaliere.
La nomina, concessa con decreto del Presidente della Repubblica lo scorso 2 giugno, giunge come coronamento di una carriera dedicata all'informazione e alla promozione della cultura.
Francesco Tempesta entra così a far parte dell'ordine istituito nel 1951, destinato a premiare chi ha dato lustro al Paese nei campi delle scienze, delle lettere, delle arti, dell'economia e dell'impegno sociale.
Alla cerimonia hanno preso parte le massime autorità civili e militari della provincia di Bari. In rappresentanza della comunità coratina era presente il sindaco Corrado De Benedittis, che ha accompagnato ufficialmente il neo-Cavaliere in questo momento di orgoglio cittadino.
"È un riconoscimento prestigioso che premia un concittadino capace, con la sua attività giornalistica, di dare voce al territorio e ai suoi valori", ha dichiarato il primo cittadino a margine dell'evento.
Un esempio per la collettività
L'evento non è stato solo una formalità burocratica, ma un omaggio collettivo a uomini e donne che, attraverso il loro servizio quotidiano e la loro passione civica, rappresentano esempi concreti di dedizione al bene comune.
La consegna del diploma a Francesco Tempesta sottolinea ancora una volta l'importanza del ruolo dell'informazione come motore di progresso e coesione per la società.
  • Festa della Repubblica
L’alba si accende di fede al Sacro Cuore la suggestiva novena di Natale
18 dicembre 2025 L’alba si accende di fede al Sacro Cuore la suggestiva novena di Natale
Incanto in via Sant'Elia: una cena di comunità a suon di musica e allegria a Corato
18 dicembre 2025 Incanto in via Sant'Elia: una cena di comunità a suon di musica e allegria a Corato
Altri contenuti a tema
Concerto del 2 giugno con il tenore Cannillo e il soprano Sparaco Eventi Concerto del 2 giugno con il tenore Cannillo e il soprano Sparaco Appuntamento all'aperto, davanti al teatro comunale
2 Giugno, la Repubblica Italiana compie 75 anni Attualità 2 Giugno, la Repubblica Italiana compie 75 anni La storia di una data che cambiò la storia dell'Italia
3 Corato dimentica la Festa della Repubblica Editoriale Corato dimentica la Festa della Repubblica Una corona d'alloro secca sotto il monumento dei caduti e nessuna cerimonia
Coldiretti su olio: «Basta fake news sui prezzi per deprimere mercato»
18 dicembre 2025 Coldiretti su olio: «Basta fake news sui prezzi per deprimere mercato»
Tragedia sulla provinciale Ruvo–Corato
17 dicembre 2025 Tragedia sulla provinciale Ruvo–Corato
Corato-Atletico Gargano, è scontro salvezza: in palio punti importanti al ‘Comunale’
17 dicembre 2025 Corato-Atletico Gargano, è scontro salvezza: in palio punti importanti al ‘Comunale’
Formazione senza confini, la sfida internazionale dello “Stupor Mundi”
17 dicembre 2025 Formazione senza confini, la sfida internazionale dello “Stupor Mundi”
Un omaggio a Don Ciccio Tattoli: 14ª edizione del Concorso Letterario “Cataldo Leone”
17 dicembre 2025 Un omaggio a Don Ciccio Tattoli: 14ª edizione del Concorso Letterario “Cataldo Leone”
Il filo della tradizione: una stella su Betlemme
17 dicembre 2025 Il filo della tradizione: una stella su Betlemme
8
Coltivitalia: a Corato un confronto sulle opportunità del Piano Olivicolo Pugliese
17 dicembre 2025 Coltivitalia: a Corato un confronto sulle opportunità del Piano Olivicolo Pugliese
Tangenti all'Asl Bari, due condanne e otto patteggiamenti. I NOMI
17 dicembre 2025 Tangenti all'Asl Bari, due condanne e otto patteggiamenti. I NOMI
© 2016-2025 CoratoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
CoratoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.