 Francesco Tempesta nominato Cavaliere della Repubblica

In una cornice di solennità e prestigio, la città di Corato ha celebrato ieri un importante riconoscimento nazionale.Domenica scorsa presso la sede dell'Archivio di Stato di Bari, si è tenuta la cerimonia ufficiale di consegna dei diplomi per il conferimento delle onorificenze dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana (OMRI).Tra i trentaquattro cittadini della provincia che si sono distinti per l'impegno civile e professionale, spicca il nome del giornalista coratino Francesco Tempesta, insignito del titolo di Cavaliere.La nomina, concessa con decreto del Presidente della Repubblica lo scorso 2 giugno, giunge come coronamento di una carriera dedicata all'informazione e alla promozione della cultura.Francesco Tempesta entra così a far parte dell'ordine istituito nel 1951, destinato a premiare chi ha dato lustro al Paese nei campi delle scienze, delle lettere, delle arti, dell'economia e dell'impegno sociale.Alla cerimonia hanno preso parte le massime autorità civili e militari della provincia di Bari. In rappresentanza della comunità coratina era presente il sindaco Corrado De Benedittis, che ha accompagnato ufficialmente il neo-Cavaliere in questo momento di orgoglio cittadino."È un riconoscimento prestigioso che premia un concittadino capace, con la sua attività giornalistica, di dare voce al territorio e ai suoi valori", ha dichiarato il primo cittadino a margine dell'evento.Un esempio per la collettivitàL'evento non è stato solo una formalità burocratica, ma un omaggio collettivo a uomini e donne che, attraverso il loro servizio quotidiano e la loro passione civica, rappresentano esempi concreti di dedizione al bene comune.La consegna del diploma a Francesco Tempesta sottolinea ancora una volta l'importanza del ruolo dell'informazione come motore di progresso e coesione per la società.