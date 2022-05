Si terrà giovedì 2 giugno, alle ore 19:30, in piazza Marconi a Corato il concerto "La musica salverà il mondo", organizzato dall'Unimri (unione nazionale degli insigniti dell'ordine al merito) in occasione della 76esima Festa della Repubblica.Il tenoree il soprano, accompagnati al pianoforte dal maestro, si esibiranno all'aperto, davanti al teatro comunale, accompagnando il pubblico in un viaggio emozionante fra le arie suggestive delle musica lirica. Presenterà«Si è scelto di fare musica in piazza per avere la risposta completa del pubblico non solo per la musica lirica ma per l'emozione, la voglia di ritrovarsi e di stare insieme. Vedere così tante persone vicine, senza distanziamento, essendo in esterno, sarà un colpo d'occhio che non capitava da un po', un'emozione confessata anche dagli stessi artisti, ritrovarsi davanti alle persone che tanto è mancata negli ultimi due anni nelle piazze. Perché la musica non è solo intrattenimento, ma cultura, arte, e inevitabilmente pace» hanno spiegato i promotori dell'evento. L'acceso è previsto tramite invito.