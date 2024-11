Fratelli d'Italia Corato: «Proponiamo l'attivazione del bilancio partecipato»

Powered by

Riguarda il bilancio partecipato, con annessi benefici, l'ultima nota stampa ricevuta dal gruppo politico Fratelli d'Italia Corato, che pubblichiamo di seguito.«Il Bilancio partecipato ha come obiettivo rendere i cittadini protagonisti delle scelte amministrative. I cittadini possono candidare un progetto su arredo urbano, ambiente e verde pubblico, connettività ed innovazione tecnologica, cultura e patrimonio, giovani, scuole e infanzia, sport e benessere, viabilità e mobilità dolce, anziani e disabilità. Le proposte ritenute ammissibili dagli uffici comunali sono messe al voto attraverso una consultazione online e i progetti vincitori sono realizzati.A questa iniziativa possono essere destinati 100 mila euro. Il progetto può essere inoltrato attraverso un apposita modulistica presente sul sito internet del comune. Coinvolgere la cittadinanza nei processi decisionali e nelle dinamiche della finanza pubblica è l'obiettivo del bilancio partecipato. Il Bilancio Partecipato è un momento di crescita e responsabilizzazione collettiva per rendere la città più attenta alle esigenze che la politica da sola non riesce a cogliere».