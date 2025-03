Fratelli d'Italia celebra il congresso cittadino

Il Circolo Territoriale Fratelli d'Italia di Corato ,il giorno 23 marzo 2025 dalle ore 09:00 presso la Sala riunioni "VIìvere In" , ha convocato il congresso degli iscritti per eleggere il Coordinatore Cittadino e i componenti del coordinamento comunale.Ai lavori, cui parteciperanno dirigenti del partito e tesserati, sono stati invitati anche rappresentanti delle istituzioni, delle associazioni, dell'imprenditoria e della società civile.Al termine del dibattito congressuale si svolgeranno , se previsto, le elezioni.Il congresso di Corato fa parte del programma che interessa 35 circoli di Fratelli d'Italia della Provincia di Bari,, stagione inaugurata il 9 febbraio a Bari.Si tratta di uno straordinario momento per la vita del partito, in cui ogni iscritto ha l'opportunità di contribuire attivamente non solo all'elezione della classe dirigente ma anche a disegnare le linee programmatiche a livello locale.