Raccolta firme in Piazza Cesare Battisti a favore delle Forze dell'Ordine

Il circolo Territoriale Fratelli d'Italia ha organizzato per domenica 26 gennaio l'allestimento di un gazebo in Piazza Cesare Battisti.Lo scopo è quello di raccogliere firme a favore di iniziative legislative per tutelare le nostre Forze dell'Ordine affinché lavorino nelle migliori condizioni operative.Sosteniamo, dichiarano nel comunicato, le seguenti proposte:-Inasprimento delle pene per resistenza, violenza, minaccia e lesioni al pubblico ufficiale;-Creazione del reato di rivolta in carcere;-Maggiori strumenti di difesa;-Maggiore tutela legale per le Forze dell'OrdineLa sicurezza dei cittadini sia una priorità assoluta, conclude il comunicato del partito della Meloni, e vi aspettiamo domenica dalle 09:30 alle 13:00.