Il gazebo di Fratelli d'Italia a sostegno delle forze dell' ordine

Il gazebo di Fratelli d' Italia allestito in piazza Cesare Battisti ha raccolto circa 200 firme per la petizione a sostegno delle forze dell' ordine.L'iniziativa di questa mattina, scrivono in un comunicato i rappresentanti del partito della Meloni, ha visto una grande partecipazione. Infatti, sono quasi 200 le firme raccolte in poco più di due ore.Ciò dimostra la fiducia dei cittadini nei confronti delle Forze dell'Ordine e sostiene le iniziative di legge che Fratelli d'Italia propone a livello istituzionale per la loro tutela e operatività .Da sempre siamo a fianco delle donne e degli uomini in divisa che rischiano la loro vita per la nostra sicurezza.La SICUREZZA per noi è una priorità assoluta!!.Ringraziamo tutti coloro che hanno partecipato e che condividono queste nostre iniziative fatte nell'interesse collettivo.Nel corso della mattinata anche la piacevole sorpresa per la partecipazione dell' europarlamentare Picaro