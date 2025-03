Fratelli d'Italia la sicurezza è un valore imprescindibile

Arrivano le prima dichiarazioni da parte delle segreterie locali dei partiti sulla questione sicurezza che ha visto protagonista in negativo la città nella giornata di ieri.Il comunicato di Fratelli d'Italia di seguito giunto in redazione"Noi crediamo che sia il fondamento affinchè si possano sprigionare le energie sociali ed economiche della nostra comunità.Lo abbiamo dimostrato scendendo in piazza a favore sia di leggi e pene certe sia per la tutela delle nostre Forzedell'Ordine, seguendo l'azione centrale del nostro partito.L'ennesimo episodio di violenza, registrato ieri ,è sintomatico del fallimento dell'azione repressiva posta in essere dall'amministrazionecomunale.Essa, infatti, è corresponsabile del clima di impunità illegalità percepito. Le minori risorse stanziate (vedasi Bilancio previsione 2025-2027) o destinate ad altre attività meno urgenti ,l'affievolirsi della sua azione nei contesti istituzionali con Prefetto e Questore, la sottovalutazione del problema dovuta forse ad una ideologia tossica spesso pronta a giustificare piuttosto che punire, hanno determinato l'attuale situazione.Il nostro Statuto Comunale prevede, in materia di sicurezza, "presidi di quartiere" ma senza investire in uomini e mezzi si è deciso di disattenderlo. A ciò bisogna aggiungere l'assenza di misure a favore della *promozione della legalità, *misure che devono coinvolgere la comunità,le scuole,le associazioni con iniziative e progetti allo scopo di educare alla convivenza civile e di reinserire nel tessuto sociale.Questo per noi deve essere lo scopo delle politiche sociali , non assistenziali bensìproattive.La sicurezza è il cardine del nostro programma. Il nostro partito è sempre in prima linea per la sicurezza è contribuirà in tutti i modi alla sua attuazione.A differenza di quanto dichiarato dal Sindaco, siamo inoltre certi che il sistema di videosorveglianza nella giornata di ieri non era funzionante. Ci chiediamo quelle poche risorse per la sicurezza come vengono spese?.Possibili aiuti fondamentali per le indagini non vengono così resi disponibili."