Luigi Patruno eletto per acclamazione coordinatore cittadino di Fratelli d'IIalia

Hrande partecipazione al Congresso Cittadino di Fratelli d'Italia a Corato:in continuità con la scelta del Presidente Provinciale On. Michele Picaro èstato riconfermato per acclamazione il commissario Luigi Patruno con i componenti del nuovo Coordinamento Comunale.Fratelli d'Italia ringrazia calorosamente tutti coloro che hanno preso parte al Congresso Cittadino svoltosi a Corato. Una partecipazione ampia e sentita che ha visto la presenza di autorità, rappresentanti politici e,soprattutto, dei tanti iscritti che rappresentano la vera forza del nostro partito.La partecipazione del coordinatore regionale On Marcello Gemmato e del Senatore Filippo Melchiorre insieme appunto a Michele Picaro, harappresentato un segno tangibile dell'attenzione che Fratelli d'Italia riserva al territorio.I loro interventi hanno contribuito a tracciare lelinee politiche per lo sviluppo della comunità coratina, evidenziando la volontà del partito di continuare a essere un punto di riferimento per icittadini.Il congresso, presieduto dal consigliere della Città Metropolitana di Bari Piero Paparella, ha inoltre proclamato i membri del nuovo Coordinamento Comunale di Fratelli d'Italia Corato: Vincenzo Abatantuono, Savino Arbore,Salvatore Balducci, Salvatore Cannillo(Vice Coordinatore ) , Massimo Cifarelli, Francesco De Robertis, Giovanni Di Gennaro, Pina Ferri, ValerioGuidotti, Cataldo Maldera, Gaetano Nesta, Vito Sforza, Michele Tarantini ed Annarita Tarricone.Il Congresso ha rappresentato un momento di forte coesione e rinnovato slancio politico: Fratelli d'Italia si conferma unito, determinato eresponsabile, pronto ad affrontare con impegno e dedizione le sfide del territorio.Ascolto, dialogo e partecipazione saranno le parole chiave dell'azione politica del nuovo Coordinamento, con un obiettivo chiaro e condiviso: il bene della comunità coratina.