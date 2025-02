Fratelli d'Italia verso il congresso cittadino

In preparazione del Congresso Cittadino del 23 marzo 2025, il Circolo Fratelli d'Italia organizza, da domenica 23 febbraio fino a venerdì 28, una serie di incontri per discutere le linee programmatiche del partito."Noi crediamo che Corato sia dei cittadini, crediamo che i cittadini debbano essere protagonisti delle scelte, crediamo in una "amministrazione amica" che facilità, promuove, soddisfa le richieste e le iniziative dei cittadini, crediamo nel lavoro e nella cultura d'impresa, nell'importanza della famiglia e della scuola, in politiche sociali proattive e non assistenziali, nel valore della cultura e dello sport, in una rigenerazione urbana sostenibile e funzionale, nella sicurezza come priorità imprescindibile. Se non fai parte della "cerchia magica", che oggi decide per tutti a favore di pochi, ti aspettiamo per arricchire il programma con le nostre idee".