Fuga dal nord, sette persone identificate dalla Polizia Locale

di comunicare tale circostanza al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta o all'operatore di sanità pubblica del servizio di sanità pubblica territorialmente competente

di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario, mantenendo lo stato di isolamento per 14 giorni;

di osservare il divieto di spostamenti e viaggi;

di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza;

in caso di comparsa di sintomi, di avvertire immediatamente il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta o l'operatore di sanità pubblica territorialmente competente per ogni conseguente determinazione.

Continua incessante il lavoro delle forze dell'ordine per garantire l'osservanza del DPCM emanato dal Governo e delle disposizioni della Regione Puglia rivolte a coloro che provengono dalle zone considerate a rischio.Questa mattina gli agenti della Polizia Locale hanno identificato sette persone, giunte in città a bordo di un mezzo di trasporto pubblico, e provenienti dalle aree definite "zona rossa".Le persone sono state segnalate ai medici di base che provvederanno a mettere in atto tutte le disposizioni sanitarie previste.Intanto è bene ricordare che tutti gli individui che hanno fatto ingresso in Puglia con decorrenza dalla data del 7/03/2020, provenienti dalla Lombardia e dalle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia, per rientrare e soggiornare nel proprio domicilio, abitazione o residenza, hanno l'obbligo: