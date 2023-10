GAL, le Città del Castel del Monte: domani a Corato incontro per creare opportunità suo territorio

Oggi alle ore 18.00 nella Masseria Cimadomo a San Magno, prossimo incontro con il territorio, organizzato dal GAL Le città di Castel del Monte, nel contesto del Festival della Ruralità del Parco Nazionale dell'Alta Murgia.Continua questa fase di ascolto della popolazione locale che ha l'obiettivo di candidare il GAL Andria e Corato all'Avviso Pubblico della Regione Puglia per la selezione delle proposte di Strategie di Sviluppo Locale (SSL) dei Gruppi di Azione Locale, ma anche di fare un sunto di quanto finanziato e realizzato da questa agenzia di sviluppo locale in questi anni attività.Solo nell'ultima programmazione sono state sostenute economicamente iniziative private quali, trentanove microimprese in diversi settori economici oltre a progetti di servizi di accoglienza turistica sia in forma singola che in rete, riqualificazioni di beni rurali di particolare pregio architettonico, aggregazioni di imprese per sviluppo agricoltura 4.0.Sono stati sovvenzionati, inoltre, una serie di progetti presentati dalle due Amministrazioni comunali di competenza e riguardanti l'incremento della sicurezza attraverso l'utilizzo di tecnologie, riqualificazioni di strade rurali, interventi per la mobilità sostenibile e allestimento spazi di dedicati alla promozione di tipicità locali oltre che la riqualificazione del patrimonio rurale, al fine di implementare attività didattiche e culturali che valorizzino la figura di Federico II di Svevia.Tutti i cittadini sono invitati a partecipare a questa importante occasione di confronto e trasparenza per la crescita economica e sociale del territorio.