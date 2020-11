Giornata dell'Albero, Legambiente pianta la speranza

Ricorre ogni anno il 21 novembre la Giornata dell'Albero, ricorrenza che invita a fermarsi a riflettere sulla tutela della natura e sull'importanza di ogni gesto quotidiano nei confronti dell'ambiente che ci circonda.Quest'anno non è stata possibile festeggiarla con eventi e manifestazioni che coinvolgono gli studenti delle scuole coratine nella piantumazione di nuovi alberelli in spazi verdi, su iniziativa del circolo Legambiente "Angelo Vassallo", «per mostrare ai più piccoli come si fa e tramandare di generazione in generazione un sano legame con la terra».Ma non è mancato il simbolo di una nuova speranza. Ieri mattina infatti, il circolo coratino di Legambiente ha provveduto alla piantumazione di un piccolo albero di corbezzolo in Piazza Vittorio Emanuele.«La natura è resiliente, riesce a rinascere anche nelle più dure condizioni. - le parole di Legambiente - Così dobbiamo immaginare la nostra società, che dopo le difficoltà e le perdite dovute alla pandemia, troverà la strada per recuperare salute e prosperità. Ringraziamo tutti i volontari che hanno partecipato, il sindaco Corrado De Benedittis che è venuto a trovarci e soprattutto il sig. Gianni Livrieri che ci ha gentilmente donato la pianta e le edere decorative. Presto nuove iniziative, sempre con responsabilità e nel rispetto delle norme anti-covid».