Percorsi di vita indipendente, due giorni di incontri a Palazzo di Città

L'Amministrazione Comunale di Corato organizza l'iniziativa "PERCORSI DI VITA INDIPENDENTE. Politiche, attori, progetti e contributi economici per favorire l'autonomia delle persone con disabilità" che si terrà presso il Chiostro del Comune di Corato i giorni 9 e 10 giugno 2021.L'obiettivo dell'iniziativa è molteplice. In primis quello di alimentare il dibattito pubblico sul tema delle disabilità che spesso tende ad essere visto come un "problema" dei singoli, delle famiglie e poco un "fatto sociale" di cui la Comunità tutta deve essere consapevole e protagonista.Il secondo obiettivo è quello di diffondere l'opportunità offerta dalla misura regionale PRO.V.I., Progetti per la Vita Indipendente, rivolto a disabili gravi (ai sensi del comma 3 dell'art. 3 legge 104) per promuovere nuovi percorsi di crescita ed autonomia personale (con contributi fino a 20.000 € l'anno per singolo cittadino).Il terzo è quello di sperimentare nuove riflessioni ed azioni sinergiche tra i Servizi territoriali socio-sanitari che si occupano di disabilità e le Associazioni del territorio. La stessa iniziativa nasce infatti all'internodel percorso collettivo iniziato a dicembre2020 tra Assessorato alle Politiche Sociali, Servizi Sociali e Associazioni territoriali che operano sul tema delle disabilità.L'ingresso al Chiostro di Città sarà contingentato in applicazione delle disposizioni anti-Covid. L'accesso in presenza sarà garantito esclusivamente con invito, previa prenotazione. L'accessibilità complessiva all'iniziativa sarà comunque garantita in diretta Facebook sulla pagina ufficiale del Comune di Corato, sulle pagine Facebook delle testate locali Coratolive, Coratoviva e IlQuartopotere, su Video Italia Puglia - canale 96 del digitale terrestre e in differita su Radio Italia anni.PROGRAMMA - 9 GIUGNO 2021 – ore 19.00-21.00Saluti ed introduzione - Corrado De Benedittis (Sindaco) e Felice Addario (Assessore alle Politiche Sociali)Politiche sulla disabilità - Rosa Barone (Assessore al Welfare Regione Puglia) e Ciccio Magistà (avvocato e disability manager)Percorsi territoriali di crescita ed autonomia - Flavio Gioia (Neuropsichiatria Infantile), Gaetano Nappi (Centro di Salute Mentale) e Antonio Papagni (Distretto Socio-Sanitario BA 02)Dibattito col pubblicoPROGRAMMA - 10 GIUGNO 2021 – ore 19.00-21.00Cos'è il bando PRO.V.I.? – referente del bando PRO.V.I. dellaRegione PugliaL'esperienza dei beneficiariI Centri di supporto ai cittadini - Tonino Spera (E-lsa Onlus) e Anita Stefanachi (C.A.T.A. Bitonto)Domande e risposte col pubblico