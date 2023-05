Giovane imprenditrice coratina crea shop online per "curvy"

Lo shopping online è da qualche anno (purtroppo o per fortuna) il modo più utilizzato per fare compere. Sempre meno scene alla Pretty Woman dunque, con Julia Roberts che prova mille outfit davanti ad un camerino, in un cliché cinematografico molto in voga nelle commedie anni 80 e 90. Sempre di più sono invece le persone che preferiscono scrollare, cliccare e mettere nel carrello (virtuale), acquistando in pochi secondi dal proprio smartphone.Trentatré milioni (!) di italiani hanno acquistato online negli ultimi tre mesi almeno un oggetto ed ormai nel World Wide Web ci si può trovare davvero di tutto... o quasi.Nel mare magnum di siti e app di e-commerce, Eleonora Pellegrini, una giovane imprenditrice coratina, trapiantata a Forlì da moltissimi anni, ha colto una falla nel mercato online del nostro paese: ella aveva notato infatti quanto fosse difficile reperire abiti usati in taglie "plus". Così dopo approfondite ricerche di mercato e il supporto di esperti, ha creato il suo e-commerce di usato per ragazze curvy: eppicollection.com«Siamo online da un paio di settimane e l'idea è stata accolta con molto entusiasmo. Il brand nasce dall'esigenza personale di aver bisogno di taglie "curvy", contemporaneamente ho sempre trovato lo shopping divertente, ma trovare taglie 46/48 in negozio, ma anche online è sempre più complesso. Quando sono salita a Forlì ho iniziato ad interessarmi al mondo del vintage e dell'usato e avevo notato che anche qui era difficile trovare qualcosa per me. Non ho mai trovato però usato di qualità con il divertimento di fare shopping, così dopo anni di lavoro ho trasformato in realtà questa idea».L'approccio di "eppicollection" è sostenibile e punta alla qualità:«Non c'è vintage, solo abbigliamento di seconda mano di buona qualità ed ottimo stato dalla taglia 44 alla 60. Non compro da privati, ma solo da fornitori specializzati, per essere sicura che la merce non sia rubata o contraffatta, ma anche perché i miei fornitori trattano ogni capo con l'ozono che rende come nuovi e sanificati prodotti usati, ready to wear».Hai ancora legami con Corato? Ti manca?«La mia famiglia è a Corato, mio marito è di Ruvo, torno molto spesso "giù", mi manca la mia famiglia, ma mai ho pensato di tornare a vivere a Corato. A Forlì sto bene, tutto ciò che ho fatto nella mia carriera non sarei riuscita a farle a Corato».Un'idea innovativa, che certamente va a colmare un vuoto e che siamo felici di poter raccontare, perché partorita dall'idea di una nostra concittadina, anche se fuori sede.Il link al sito: http://www.eppicollection.com