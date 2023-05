Giovani coratini in Spagna per il progetto Erasmus "The artist mind".

Una delegazione di giovani coratini in Spagna nella splendida città di Alicante. I giovani Luigi, Mariangela, Fabrizio, Vincenzo e Filippo hanno partecipato dal 26 Aprile al 3 Maggio, grazie all'associazione EUROSUD, insieme ad altri giovani provenienti da Spagna, Polonia, Croazia, Bulgaria e Portogallo, hanno partecipato allo scambio giovanile Erasmus "The artist mind".Il progetto educativo si è concentrato sulla salute mentale, al fine di raccogliere e testare strumenti creativi per migliorare il benessere mentale. I giorni sono stati trascorsi esplorando diverse abilità sociali per sviluppare la consapevolezza di questi problemi e per trovare modi per gestirli.Quindi, la maggior parte delle attività erano in questo senso, come la passeggiata mindfulness in cui ci si concentra sul respiro e sul passo.Altra attività mirata alla scoperta interiore delle emozioni era quella di ascoltare tre diverse canzoni e poi scrivere su un foglio le sensazioni che la canzone suscitava nei partecipanti.Tutte queste attività hanno aiutato ad analizzare i timori dei partecipanti ed i bisogni nell'ambito delle relazioni con gli altri.Durante lo scambio giovanile "The artists mind", l'obiettivo era quello di promuovere l'integrazione tra i giovani provenienti da paesi diversi e di scoprire le molteplici relazioni culturali e storiche che legano le varie regioni europee. In questo contesto, i giovani di Corato hanno avuto l'opportunità di spiegare ai loro coetanei provenienti da altri paesi i diversi collegamenti che la Puglia possiede con la Spagna in termini di via Francigena e percorso di pellegrinaggio.La via Francigena è stata una delle più importanti vie di pellegrinaggio del medioevo, che collegava Canterbury a Roma, passando attraverso la Francia, la Svizzera e l'Italia. Questa via attraversa anche la Puglia, passando per Bari, dove i pellegrini potevano imbarcarsi per la Terra Santa. Inoltre, i giovani di Corato hanno spiegato che la città di Otranto, situata sulla costa adriatica della Puglia, era un importante punto di partenza per i pellegrinaggi in Terra Santa durante il medioevo.Oltre alla via Francigena, i giovani di Corato hanno anche spiegato che la Puglia ha una forte connessione con la Spagna attraverso il percorso dei pellegrinaggi. Infatti, molti pellegrini spagnoli si recavano in pellegrinaggio a San Giovanni Rotondo, nella provincia di Foggia, per venerare le reliquie di Padre Pio. Inoltre, i giovani di Corato hanno sottolineato allo stesso modo come anche la città di Trani, situata sulla costa adriatica della Puglia, era un importante centro commerciale durante il medioevo e che aveva stretti legami commerciali con la Spagna.In sintesi, il progetto educativo ha permesso ai giovani di Corato di condividere le loro conoscenze storiche e culturali con i loro coetanei provenienti da altri paesi europei e di promuovere l'integrazione tra le varie culture. Questa esperienza ha rafforzato i legami tra i giovani e ha permesso loro di scoprire e apprezzare le diverse tradizioni e patrimoni culturali dei vari paesi europei.Durante la loro esperienza a Alicante, i ragazzi di Corato hanno avuto l'opportunità di conoscere le bellezze artistiche e culinarie della città spagnola. In particolare, grazie alla guida degli organizzatori del progetto, i giovani hanno potuto visitare alcuni dei luoghi più caratteristici e suggestivi di Alicante, tra cui il Castello di Santa Barbara, un'imponente fortezza medievale che domina la città dalla cima di una collina.Inoltre, i ragazzi hanno avuto la possibilità di assaggiare alcune delle prelibatezze della cucina spagnola, come la paella, il tipico piatto a base di riso e frutti di mare, e di scoprire nuovi sapori e gusti. Queste esperienze hanno contribuito a rendere il loro soggiorno a Alicante ancora più completo e arricchente, consentendo loro di immergersi appieno nella cultura locale e di scoprire le tradizioni e le peculiarità della vita spagnola.È importante sottolineare che l'associazione Pro Loco "Quadratum" e l'associazione EUROSUD, da sempre promuovono e supportano esperienze di mobilità internazionale a favore dei giovani del territorio. Queste esperienze rappresentano un'opportunità unica per i giovani di ampliare le proprie conoscenze culturali, di imparare nuove lingue, di acquisire nuove competenze e di sviluppare una maggiore consapevolezza su temi importanti come l'integrazione e la cooperazione internazionale.Grazie all'impegno costante di queste associazioni, numerosi giovani di Corato e della Puglia hanno avuto la possibilità di partecipare a progetti educativi internazionali, come quello descritto nell'articolo, che hanno contribuito a migliorare le loro prospettive di studio e di lavoro, nonché la loro crescita personale. Queste associazioni hanno dimostrato una grande sensibilità e attenzione ai bisogni dei giovani del territorio, creando opportunità concrete per la loro formazione e il loro sviluppo.