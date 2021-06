"Giovani (in) Ricerca", la diocesi avvia una indagine sociologica per la pastorale giovanile

Il Servizio Diocesano per la Pastorale Giovanile, con la collaborazione del Progetto Policoro e dell'associazione "Cercasi un Fine", lancia, in vista del prossimo anno pastorale dedicato particolarmente alla famiglia e ai giovani, un'importante indagine sociologica."Giovani (in) Ricerca" – questa la denominazione dell'iniziativa - «sarà un sondaggio – scrivono don Claudio Maino , responsabile del Settore diocesano per la pastorale giovanile, e l'equipe che collabora con lui - che si protrarrà lungo questi mesi fino a settembre 2021. È pensato e guidato dall'equipe diocesana di Pastorale Giovanile assieme ad esperti del settore. Il progetto nasce dalla difficoltà persistente nell'ultimo anno e mezzo nel promuovere le nostre consuete attività. Abbiamo pensato di cogliere però l'opportunità di questo tempo per un lavoro che potremmo definire forse più "nascosto" ma che crediamo possa essere di grande utilità per la progettazione pastorale post-pandemica. Sarà inoltre importante raccoglierne i dati per leggerli assieme a tutta la comunità diocesana, in particolare con l'ufficio "Famiglia e vita", in vista del secondo anno dei nostri orientamenti pastorali.Il progetto, che parte adesso, sarà rivolto a tutti i ragazzi e giovani del nostro territorio diocesano. Siamo certi della collaborazione di tutti coloro che, a vario titolo, li accompagnano.Per la qualità dell'indagine è sconsigliabile pubblicare sui social, a larga scala, il link per il sondaggio. Ci si può rivolgere invece ai referenti cittadini di pastorale giovanile che possono girare il link a parroci, professori, educatori e responsabili. È preferibile invitare i ragazzi a rispondere personalmente oppure dedicare qualche minuto al sondaggio durante un incontro di gruppo. Numero alto e risposte verificate e controllate saranno garanzia di un buon lavoro».