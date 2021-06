Gli alberi di Corato tra i 144 alberi monumentali di Puglia

Sono 144 gli alberi pugliesi censiti nell'Elenco nazionale degli Alberi Monumentali. La provincia di Bari può contare su 42 esemplari divisi tra Acquaviva delle Fonti, Altamura, Bari, Corato Gioia del Colle, Gravina in Puglia, Molfetta, Polignano a Mare, Ruvo di Puglia, Sammichele di Bari, Santeramo in Colle, Terlizzi, Toritto e Turi.Il quarto elenco, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 821 del 24 maggio 2021, conta 44 alberi, in massima parte individuati nella Capitanata grazie alla ricognizione degli alberi monumentali affidata al Centro Studi Naturalistici di Foggia.Altre querce di grande interesse storico-naturalistico sono quelle del bosco dell'Incoronata.Completano l'elenco un eucalipto, una quercia e un carrubo nella zona di Molfetta, una fitolacca sull'isola di San Nicola nell'arcipelago delle Tremiti, un ginepro coccolone nell'oasi di Torre Guaceto ed un leccio in località Tesoretto a Poggiardo.