Nuovo look per il giardino dell'ospedale di Corato

Il giardino dell'ospedale di Corato si è rifatto il look. Ci ha pensato Giuseppe Colabella, proprietario di un vivaio cittadino, che ha dedicato parte del suo tempo libero per rimettere in ordine e ripulire le aree verdi che circondano il presidio ospedaliero.Un contributo del tutto gratuito a favore del decoro e dell'accoglienza della struttura frequentata da concittadini e forestieri che sicuramente apprezzeranno il gesto di generosità, così come la direzione medica del presidio e tutti gli operatori sanitari che quotidianamente attraversano il giardino per recarsi all'Umberto I. PPer mettersi a disposizione della comunità, come fatto dal nostro bravo giardiniere, serve sicuramente il pollice verde ma anche un grande cuore.