Nuova "casa" per gli alberi natalizi. La scuola "Sacra famiglia" adotta il pino argentato

Sono stati trasferiti in piazza Almirante gli alberi natalizi ed è stato adottato e trapiantato dalla Scuola dell'infanzia "Sacra Famiglia" il pino argentato che era in Piazza dei Bambini.Lo comunica il sindaco Corrado De Benedittis nello spiegare le scelte della nuova collocazione delle piante che hanno addobbato la città nel periodo del Natale, assicurando: "Non un albero natalizio vivo finirà in discarica".Gli abeti rossi, che erano su via Duomo, sosteranno nei vasi fino a maggio, per verificarne l'attecchimento, per poi essere collocati a dimora. "È il motivo per cui abbiamo temporeggiato, nel rimuoverli, dopo le feste. - spiega il sindaco - La cultura ecologica richiede un profondo cambio di mentalità, declinato su tempi più lenti, rispettosi dei ritmi della vita fluente di uomini, animali e piante. Nel frattempo, con piacere, ho osservato i bimbi e le bimbe in coda, alle giostrine, che stiamo allestendo in tutta la città".