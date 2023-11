Giovedì 30 novembre, alle ore 18:00, nella Sala consigliare del Comune di Corato, si terrà l'evento pubblico dal titolo 'Censimento del verde. Si parte'.Durante l'incontro sarà illustrato questo importante strumento operativo e tecnico di cui la città si dota per la prima volta.Il censimento del verde, diventato obbligatorio con la legge 10/2013, permette di avere una chiara ricognizione del patrimonio verde per programmare, gestire al meglio e orientare lo sviluppo delle aree verdi.L'indirizzo agrario dell'ITET di Corato, nell'ambito delle attività del censimento, avrà la possibilità di far svolgere agli studenti, guidati dal prof. Leronni, un'importante esperienza sul campo.Interverranno il Sindaco Corrado De Benedittis, l'Assessore alla qualità urbana Antonella Varesano, il dirigente del IV settore, Antonio Vendola, l'agronomo professionista incaricato per la redazione del censimento del verde Arrigo Guerrieri, il dirigente scolastico ITET Tannoia, Nunzia Tarantini.A moderare l'incontro, Cataldo Tandoi, agronomo e docente.La cittadinanza è invitata