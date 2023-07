Gli angeli (quelli dal camice bianco) esistono: la testimonianza di una nostra lettrice

La cronaca nazionale è spesso tristemente ricca di episodi non molto gratificanti per la Sanità. Proprio per questo abbiamo deciso di raccontare la testimonianza di una nostra lettrice, che nella buona sanità, come centinaia di persone ogni giorno, trovano salvezza."Vorrei dare la mia testimonianza per dire che gli Angeli esistono e che non bisogna mai sentirsi smarriti. Nei primi giorni del 2023 il mio corpo ha cominciato a lanciarmi degli strani segnali di malessere fisico, che purtroppo presa dai ritmi frenetici quotidiani non ho colto. Questi segnali si facevano sempre più insistenti al punto tale da rivolgermi a uno specialista. Quando sono andata in visita mi viene detto di non perdere tempo e di mettermi immediatamente in contatto con IRCCS di Bari. Non faccio domande allo specialista, ma nella mia testa ricordavo si trattasse di un Polo Oncologico. In quei momenti lo sconforto ti assale, le paure, le ansie. Mi reco in ospedale per una prima visita ambulatoriale, e qui entra in gioco una persona speciale quale è il Professore Gennaro Cormio. Uomo d'altri tempi, gentile, pacato che con la sua voce trasmette tranquillità e serenità. Mi spiegò che avevo bisogno di un intervento un po' invasivo. Durante le altre visite sono venuti fuori altri problemini che pian pianino hanno cercato di risolvere. Finalmente arriva il giorno dell'intervento e una volta arrivata in ospedale ho conferma del fatto che il Professore è un grande professionista, lui aspetta le sue pazienti in sala operatoria sdrammatizzando il tutto. Accoglie le pazienti dicendo: "sei pronta fanciulla", strappandoti un sorriso anche se mille ansie e paure ti circondano. È proprio grazie a quel sorriso strappato che ti addormenti serena. Oggi tutto è passato e questo mio racconto vuol essere un grande ringraziamento agli angeli della ginecologia dell'Istituto, in primis al Prof. Cormio e a tutto proprio tutto il suo staff, Medici giovanissimi e bravissimi, Coordinatrice Infermieristica, Infermieri, OSS, Ausiliari e personale volontario. A tutti loro va il mio GRAZIE. Voglio complimentarmi con il Direttore Generale Avv. Alessandro Delle Donne per come governa l'Istituto Tumori 'Giovanni Paolo II' Bari - IRCCS, Bari.Un esempio di sanità pubblica che è fiore all'occhiello della Sanità Pugliese".M. Valerio