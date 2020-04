Gli auguri del commissario: «Apriamo dinanzi a noi un orizzonte di speranza»

Le parole della dott.ssa Schettini in occasione della PasquaPasqua 2020. Il mio augurio per la comunità coratina è che la Risurrezione del Signore, in questi giorni difficili, apra davanti a voi un orizzonte di speranza, fiducia e coraggio che ci dia la forza di lottare per giorni migliori che, insieme, si possono e si devono costruire!Questo augurio giunga a tutti voi concittadini, compresi i coratini che vivono fuori città e che non potranno ritornare per unirsi ai loro cari.Ai medici, agli infermieri e alle famiglie di coloro che operano, in questi giorni difficili, negli ospedali, nelle case di cura e nei ricoveri per anziani.Alla Polizia Locale e a tutte le Forze dell'Ordine che con spirito di abnegazione ci stanno aiutando ad affrontare con maggiore sicurezza questo periodo.Alle Associazioni di Volontariato che hanno offerto con slancio il loro servizio alla comunità.A tutti gli ammalati ed in particolare a coloro che sono stati colpiti dal COVID-19 e alle loro famiglie.A tutti i dipendenti comunali che non potrò abbracciare personalmente ma che sento vicini anche in questa circostanza.Questa è certamente una Pasqua diversa dalle altre, ma confido nel senso di responsabilità collettiva, affinchè anche le giornate di festa siano vissute nel rispetto dei divieti che questo momento particolare ci ha imposto.