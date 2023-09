Gli studenti dell'Ipc "Tandoi" di Corato ai "Dialoghi di Trani"

È stata una "due giorni" di grande spessore formativo e di alto valore didattico, quella vissuta dagli studenti dell'Ipc "Tandoi" di Corato, – guidato con lungimiranza dal dirigente prof. Francesco Catalano – ai "Dialoghi di Trani".Gli alunni della 5ª E e della 5ª B, insieme ai docenti Marisa Dell'Accio, Annamaria Grosso, Davide Mezzina, Mariateresa Santoro, Mario Sicolo e Lorianna Zocco, hanno preso parte alle prime due giornate di una delle più grandi manifestazioni culturali del meridione, che non a caso aveva per titolo e tema portante "la Cura".Giovanni Bianconi, inviato del Corriere della Sera, li ha accompagnati alla scoperta del fenomeno terrorismo diffusosi in Italia a cavallo fra gli anni Settanta e Ottanta del secolo scorso.Farian Sabahi, professoressa universitaria, ha illustrato la via iraniana alla conquista dei Diritti, spiegando cosa voglia dire essere bambine, ragazze, donne in un Paese come l'Iran oggi.Il giorno seguente, i docenti Massimo Bray e Rocco Luigi Nichil hanno parlato dell'importanza imprescindibile del bagaglio lessicale di ognuno di noi e di come possa cambiare un dizionario, prestigioso e autorevole come quello edito dalla Treccani, a seconda dei tempi.Infine, lo scrittore Egidio Ivetic ha lumeggiato nel dettaglio cosa è accaduto e continua ad accadere agli stati che si trovano sulle linee di frattura che dal Baltico attraversano l'Ucraina e arrivano fin dentro i Balcani.Insomma, partecipare ad eventi di tale levatura fa comprendere come l'istituto coratino, pur essendo un professionale che ha come obiettivo primario l'inserimento nel mondo del lavoro degli studenti in modo qualificato, si prende cura dei ragazzi da ogni punto di vista, interessandoli alle problematiche del mondo che li circonda.Incontri come questi, infatti, contribuiscono alla crescita della persona nella sua poliedrica globalità, da estrinsecare peraltro negli ambiti che riguardano gli indirizzi sociosanitario ed enogastronomico.