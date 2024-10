Didacta Puglia, presente anche l'IPC "Tandoi" di Corato

evento fieristico nazionale dedicato al mondo della scuola, dell'università, della formazione e della ricerca scientifica, per condividere con i partecipanti momenti di alto valore formativo e didattico.Durante la presentazione dell'offerta formativa dell'Istituto, nello stand sito nel "Centro congressi", gli alunni hanno organizzato una piccolaI taralli sono stati prodotti direttamente dagli studenti dell'indirizzo Enogastronomia e Ospitalità alberghiera dell'IPC "Tandoi di Corato", come lavoro finale della masterclass sulla produzione della bontà da forno, svoltasi presso l'azienda "Casillo" di Corato. Iniziativa che nasce dal desiderio di creare un connubio sempre più forte con il territorio, affinché le conoscenze e competenze acquisite durante gli anni di studio possano diventare arricchimento per tutta la società.Gli alunni hanno colto con grande entusiasmo la partecipazione a Didacta, che vede il mondo dell'Istruzione coinvolta in una full immersion di iniziative per la promozione e diffusione delle opportunità offerte al mondo dell'istruzione. Evento importante anche per il corpo docenti, che ha avuto la possibilità sia di confrontarsi con altre realtà scolastiche sia di immergersi nelle innovazioni messe a disposizione per la didattica.