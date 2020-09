Graziella Valente ringrazia gli elettori: «Ora continuate a credere nel nostro progetto»

Ancora una volta, i concittadini di Corato, mi hanno dato fiducia, permettendomi di superare questa prima tornata elettorale.613 volte grazie.E in questo grazie è profuso, oltre che un forte senso di gratitudine, anche l'impegno e la responsabilità, derivanti da questo risultato.Il 4 e il 5 ottobre, chiedo a voi tutti di continuare a credere in me, nel candidato sindaco Luigi Perrone e nel nostro progetto. "Insieme, per ripartire, subito" come cita il nostro motto. Ci impegneremo per realizzare Punto per Punto quanto progettato.Ora tocca a me e per riuscirci ho bisogno di voi e di tutta la vostra fiducia.