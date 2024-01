I saldi di Puglia Village sono una meraviglia

I primidel 2024 disaranno da record. Il merito è tutto degli incredibiliinvernaliche rappresentano un'opportunità differente e quindi imperdibile, a cominciare da venerdì 5 gennaio sino alla fine di febbraio.delin riva all'Adriatico sono capaci di richiamare acquirenti da tutto il territorio, grazie agli incredibili sconti di tutte le categorie di negozi: abbigliamento, accessori e "casa e lifestyle", sempre in prima fila nel favorire la migliore delle esperienze di shopping, con momenti di gioia grazie a prezzi davvero soft.Le nuove aperture del 2023 hanno reso ancora più interessanti questi primi saldi del nuovo anno, che offrono la possibilità di fare shopping in un ambiente dove il relax e la giusta atmosfera sono più che evidenti, attraendo nel contempo i tantissimi turisti che hanno scelto la Puglia per le vacanze natalizie e che ancora continuano a visitare il Village molfettese.Anche in questo periodo di saldi è importante sapere che è possibile raggiungereanche comodamente in autobus, con partenze continue dalla stazione di Molfetta, grazie alla collaborazione con la. Per conoscere gli orari di apertura, così come gli orari di collegamento in autobus e tenersi al passo con lamolfettese, basta collegarsi al sitoo seguire icercando "".