Il Natale di Incanto illumina il centro cittadino

Nella serata di ieri , il vento freddo ha sfidato la moltitudine di persone riunite a Piazza di Vagno per l'accensione delle luminarie e l'inaugurazione delle installazioni 3D a cura dell'Associazione Culturale Freedom, in collaborazione con Real Security impianti.Con questo evento, al via il cartellone del programma natalizio coratino, patrocinato dall'assessorato alla cultura, dall'assessorato allo sviluppo economico e dall'assessorato alla qualità urbana.I bambini, con cappellini da Babbo Natale, hanno colorato la piazza assieme ai faretti luminosi che facevano da sfondo all'esibizione di alcuni artisti che hanno affascinato i presenti con le loro coreografie e i loro abiti colorati. Lo spettacolo portava il titolo di "Incanto", poiché è stato capace di incantare, come fosse una magia, gli occhi di grandi e piccini sui giochi di luci e colori, forme e movimenti soavi.A seguito dello spettacolo, è intervenuto il sindaco di Corato, Corrado de Benedittis, che ha augurato a tutti in anticipo buone feste. Sotto i riflettori vivaci, il sindaco ha dichiarato che le luci della città sono state pensate per offrire uno spazio in cui passeggiare e ritrovarsi con gli amici, per fare festa e non dimenticare di sorridere nonostante la sofferenza della realtà internazionale. Le luminarie, ha detto, avrebbero poco senso se nel nostro cuore non lasciassimo entrare la luce!Dopo un ringraziamento agli Assessori, alle associazioni e ai gruppi che si sono prestati a rendere speciale la stagione natalizia coratina del 2023, alle 19:35 il grande albero della piazza si è acceso sotto le note della celebre canzone "All I want for Christmas is you" di Mariah Carey.L'evento si è concluso con l'esibizione di giovani danzatrici