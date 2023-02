Il 26 febbraio una "Matinée diocesana con i fidanzati"

Domenica 26 febbraio, a Corato, presso le Cantine Torrevento (S. P. 234 Km 10,600 , ex s.s. 170), a cura dell'Ufficio diocesano Famiglia, si terrà "CustodirSi" una "Matinèè diocesana con i fidanzati, secondo il seguente programma:Ore 9.00, Arrivi e accoglienzaOre 9.30, Preghiera, riflessione, lavori di gruppoOre 12.00, Celebrazione eucaristica presieduta dall'ArcivescovoOre 13.00, Aperitivo di saluto (costo euro 15.00)In una comunicazione tesa a condividere l'iniziativa, Don Giuseppe Lobascio, direttore dell'Ufficio diocesano, assieme alla coppia Amedeo e Tina Mattia, spiegano il senso e il significato dell'incontro: «Carissimi, nel cuore di questo mese vi è la festa di san Valentino, vescovo e martire, che la tradizione cristiana descrive quale protettore degli innamorati. In occasione di tale festa riprendiamo gli incontri diocesani con la partecipazione del Vescovo Leonardo. È l'occasione, per l'Ufficio e per l'Arcivescovo, per incontrarli, ascoltarli e narrare ancora una volta la bellezza del mistero che loro celebreranno in questo anno.Ci ritroveremo presso le Cantine di Torrevento a Corato domenica 26 febbraio alle ore 9.00. Vivremo un momento di riflessione e condivisione con i fidanzati, la celebrazione eucaristica presieduta dall'arcivescovo e chiuderemo la matinèe con un aperitivo "rinforzato" al costo di 15 euro. Vi chiediamo di partecipare l'invito alle coppie dei fidanzati che vivono il cammino di preparazione e di essere presenti con le coppie guida».