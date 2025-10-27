Il Comune di Corato ammesso al finanziamento regionale per la realizzazione di un’area camper

Il Comune di Corato è statoper la, nell'ambito del programma, finanziato con risorse delLa notizia è stata ufficializzata con la Determina del Direttore Generale dell'ASSET Puglia n. 301 del 7 ottobre 2025, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 85 del 23 ottobre 2025, che inserisce Corato nella graduatoria finale tra i nove Comuni finanziati.Il progetto, intitolato "Realizzazione di un'area di sosta caravan e parking hub nel Comune di Corato", prevede une un cofinanziamento comunale di circa 125.000 euro e interessa un'area comunale situata in prossimità dell'accesso alla città dalla SP231 suLa creazione dell'area camper si inserisce perfettamente nella strategia diche la Regione Puglia sta attuando, con l'obiettivo divalorizzando i territori attraversati dai cammini.Corato, per la sua posizione strategica tra il mare e il Parco Nazionale dell'Alta Murgia geosito UNESCO, con i suoi numerosi attrattori, si candida così a diventare una, capace di intercettare nuovi flussi di visitatori che prediligono l'del territorio, a piedi o in bicicletta.Il progetto, condiviso conprevede la realizzazione di un'area attrezzatadotata diper garantire privacy e comfort.Sono previsti, inoltre, servizi per il ristoro, impianti di ricarica, illuminazione e percorsi accessibili, in linea con i criteri di sostenibilità ambientale e di accoglienza del turismo itinerante, un', un'Questo finanziamento è il frutto di un bel lavoro di squadra tra amministrazione, uffici tecnici e associazioni locali. Con la nuova area camper, Corato si apre ancora di più al turismo sostenibile, valorizzando le proprie bellezze naturali e paesaggistiche.