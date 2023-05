Il consigliere Mascoli avverte: Si ritiri il punto sul bilancio dal consiglio di martedì!»

Nel corso del consiglio comunale di martedì prossimo saremo chiamati ad approvare il rendiconto del bilancio 2022, documento fondamentale che attesta la correttezza dei conti del nostro comune. Qualche giorno fa i colleghi consiglieri di Direzione Corato ci hanno reso partecipi di alcune osservazioni su degli errori contabili che se confermati renderebbero fasullo il bilancio 2022.A vigilare sulla correttezza del documento c'è il Collegio dei Revisori dei Conti che sul documento ha già espresso parere positivo e a cui i colleghi consiglieri hanno sottoposto le perplessità riguardo l'attendibilità del bilancio 2022.Incredibilmente ieri il Collegio dei Revisori dei Conti si è espresso non esprimendosi!Ha sostanzialmente sostenuto che non spetta a loro il controllo pedissequo dell'atto, rimandando la palla all'ufficio ragioneria e dunque non ha né confermato, ma nemmeno smentito, l'ipotesi di errore sostenuta dai colleghi consiglieri. Anzi, si sono premurati di consigliare cautelativamente al comune di "non utilizzare alcun avanzo libero se non dopo la verifica e l'analisi da parte del Settore II e degli altri Settori interessati dell'Ente, di tutto quanto dinanzi rappresentato".È del tutto evidente che questo richiamo alla prudenza lasci intendere che l'ipotesi di errore è tutt'altro che campata in aria e non rassicura affatto me così come tutti i colleghi consiglieri che, nel corso di questi anni, non avendo particolari capacità di comprendere dati così tecnici, si sono fidati dei pareri espressi da dirigenti e Collegio dei Revisori dei Conti.Mi preoccupa anche il silenzio dell'amministrazione comunale che in queste ore non si è espressa sulle osservazioni dei colleghi consiglieri così come non si è espressa sull'evasiva risposta del Collegio dei Revisori dei Conti.Mi sorprende anche che l'Assessore al Bilancio, il Dr Gennaro Sciscioli, che in commissione aveva mostrato soddisfazione riguardo il Bilancio 2022, non sia intervenuto per dissipare ogni dubbio riguardo il documento sottoposto alla nostra approvazione.Con queste premesse, sarà difficile per me, come per altri votare questo documento prima che i dovuti accertamenti siano conclusi, atteso che, se anche parte delle osservazioni fossero confermate, martedì si approverebbe consapevolmente un bilancio potenzialmente errato anche perché privo di pareri tecnico giuridici chiari che tutelino noi consiglieri da eventuali responsabilità.Consiglio dunque pubblicamente di ritirare il punto e di riproporlo solo una volta certi di quello che si è scritto, al fine di evitare l'approvazione di un documento imperfetto, le cui conseguenze ricadrebbero inevitabilmente sulle tasche dei cittadini.