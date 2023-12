Il consiglio comunale convocato dopo Natale

La presidente del Consiglio, Valeria Mazzone informa la cittadinanza che la seduta straordinaria del Consiglio Comunale si terrà nella Sala Consiliare del Palazzo di Città, in 1^ convocazione venerdì 29 Dicembre 2023 con inizio alle ore 16:00 ed occorrendo in 2^ convocazione martedì 2 Gennaio 2024 alla stessa ora, per la trattazione dei seguenti argomenti:Ordine del Giorno sul conflitto israeliano-palestinese, proposto dal Consigliere Tambone Eliseo.Ratifica della deliberazione di Giunta Comunale N.295 del 14/12/2023 ad oggetto: Variazione al Bilancio di Previsione Finanziario 2023-2025, Esercizio 2023, in via d'urgenza ai sensi del combinato disposto dagli art. 42 e art. 175 comma 3, lett. A) D.LGS. n. 267/2000.Decreto Legislativo N. 267 del 18/08/2000, art. 194 comma 1 lett. A). Riconoscimento di legittimità debito fuori bilancio per sentenza n. 6895/2022 del Consiglio di Stato.Approvazione relazione di ricognizione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica riferiti al 31/12/2022 ai sensi dell'art. 30 del D.LGS. n. 201/2022.Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche al 31/12/2022, ai sensi dell'art. 20 D.LGS. n. 175/2016.Deliberazione Consiglio Comunale N. 54 del 28/07/2009 di adozione del PIP in zona D3 del PRG - REVOCA.Relazione anno 2023 della Presidente del Forum dei Giovani del Comune di Corato in ottemperanza all' art.7 del Regolamento dello stesso Forum dei Giovani.Censimento tramite catasto dei soprassuoli già percorsi dal fuoco, ai sensi della Legge n. 353 del 21.11.2000, art. 10, comma 2, aggiornamento procedura con incendi sino al 31.12.2022.Ciclovia dell'Acquedotto Pugliese dal confine con la Basilicata al nodo idrico di Figazzano in agro di Cisternino (BR). Lotti NR009, NR010, NR011. Legge N. 208/2015, ART. 1, comma 640-DM 517 del 29/11/2018 e di N. 4/2022 (PNRR). Presa d'atto chiusura favorevole della conferenza dei servizi decisoria ed apposizione del vincolo preordinato all'esproprio.La pubblicità della seduta sarà assicurata anche via streaming