Il coratino Canio La Gala promosso a Generale di Divisione

è uno dei sei nuovi Generali di Divisione dell'Arma dei Carabinieri nominati ieri dalla commissione di avanzamento. La Gala, 56 enne originario di Corato, ha comandato il comando provinciale di Napoli, compito già ricoperto a Milano dal 2015 al 2017. Ora La Gala guida il IV reparto sostegno logistico delle forze al Comando generale dell'arma di Roma.Gli altri cinque Generali di Divisione nominati sono Giuseppe De Liggi (Napoli), Paolo Aceto (Formia), Francesco Gargaro (Brindisi), Massimo Zuccher (Verona) e da luglio anche Marco Lorenzoni (Roma).Le attribuzioni dei Generali di Divisione sono le seguenti, oltre quelle che il Comandante Generale dell'Arma riterrà di affidare loro di volta in volta: (fonte sito dell' Arma dei Carabinieri)Esercitano il comando diretto sulle Brigate dipendenti e sovraintendono al regolare andamento del servizi e della disciplina, nell'ambito della rispettiva giurisdizione;Propongono al Comando Generale i provvedimenti necessari per assicurare l'uniformità e regolarità dei funzionamento dei dipendenti reparti dell'Arma e tengono informato il Comando Generale stesso delle più importanti questioni che si prospettano circa il loro andamento generale;Dispongono i trasferimenti dei sottufficiali e militari di truppa da uno all'altro dei dipendenti comandi;Concedono le licenze agli ufficiali generali comandanti di Brigata, ai comandanti di Regione e ai comandanti degli istituti di reclutamento e di istruzione dell'Arma, posti alle loro dipendenze;Esprimono giudizio inappellabile sulle domande di ammissione degli aspiranti a concorrere all'avanzamento a scelta e su quelle per l'ammissione al concorso dei marescialli maggiori aspiranti alla nomina a cariche speciali;Autorizzano la concessione delle rafferme annuali a titolo di esperimento.Un grande traguardo insomma per il Generale La Gala, un grande motivo d'orgoglio per tutta la città di Corato.