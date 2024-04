Controlli straordinari dei Carabinieri a Corato nella 167 e nel rione “cirasedd”

Impegnati 30 militari in totale: controlli sulla circolazione stradale e su soggetti sottoposti a misure di prevenzione

Attività straordinaria dei Carabinieri a Corato nelle prime ore dell'alba. I militari della Compagnia di Molfetta, unitamente allo Squadrone dei Cacciatori "Puglia" e ad alcune unità cinofile del Nucleo di Modugno, per un totale di circa 30 militari, hanno operato diversi controlli di polizia nei rioni della "167" e della "cirasedd". I Carabinieri hanno effettuato mirati controlli nei confronti dei soggetti sottoposti a misure di prevenzione e sicurezza nonché eseguito numerosi controlli alla circolazione stradale.Oltre 30 veicoli sono stati controllati e circa 45 persone sono state identificate, 7 delle quali sono state segnalate alla Prefettura poiché assuntori di stupefacenti. Sono state altresì elevate sanzioni per violazioni al codice della strada per un importo complessivo di 4.000 euro.