Il Festival di Sanremo nella lingua dei segni, tra i performer il coratino Davide Falco

Domani 4 febbraio il via alla 70° Edizione di Sanremo 2020 e per la prima volta in assoluto nella storia del servizio pubblico ci sarà la possibilità per le persone sorde di seguirlo in modo particolare.Tra i quindici performer ci sarà anche il coratino Davide Falco, interprete della Lingua dei Segni italiana.I performer interpreteranno per tutte le 5 serate i brani del festival nella Lingua dei Segni.L'evento sarà accessibile su Rai Play e nei collegamenti in diretta dal palco dell'Ariston.Un servizio davvero inclusivo e innovativo che darà modo di conoscere il mondo dei sordi, la loro cultura e il grande lavoro degli interpreti di Lingua dei Segni.