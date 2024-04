Il job centre Porta Futuro spegne la prima candelina

In occasione del primo anniversario dall'apertura e dall'avvio dei servizi, il job centre Porta Futuro Area Metropolitana di Bari - Corato organizza un evento rivolto alla cittadinanza per tracciare le attività svolte, riportarne i dati, raccontare i nuovi progetti in fase di realizzazione.All'evento parteciperanno: il Sindaco del Comune di Corato Corrado De Benedittis, l'Assessora alle Politiche Giovanili del Comune di Corato Luisa Addario, le referenti della Cooperativa Eco, aggiudicataria del servizio.Divenuto un riferimento per i cittadini e le aziende della città di Corato, il job centre del network Porta Futuro Area Metropolitana di Bari ha contribuito ad accrescere le opportunità formative e professionali degli utenti tramite l'accreditamento ai servizi, l'incrocio tra domanda e offerta lavorativa, la realizzazione di incontri di formazione, come ad esempio i corsi d'informatica e di lingua inglese, e degli incontri di orientamento nelle scuole e presso la sede dello sportello.Per lo sviluppo e la pianificazione dei servizi e dei progetti relativi alle politiche attive del lavoro, è stata di fondamentale importanza la collaborazione con le istituzioni locali, le aziende, le realtà associative; condividendo la loro conoscenza e l'analisi del territorio hanno infatti contributo alla realizzazione di iniziative profilate sulle esigenze del tessuto socio-economico e produttivo della città.Lo sportello di Corato è parte di Porta Futuro Area Metropolitana di Bari, il network di venticinque job centre della Città Metropolitana di Bari, nato dall'esperienza di successo di Porta Futuro Bari.Per partecipare all'evento in programma il 23 aprile è necessaria la prenotazione, i posti sono limitati a 100 presenze. In seguito all'accreditamento ai servizi, è possibile iscriversi tramite il seguente link: bit.ly/3Um0yTq