Porta Futuro e Forum dei Giovani: "Caffè Linguistico" promosso a pieni voti

Giovedì scorso si è tenuto il quarto ed ultimo appuntamento del Caffè Linguistico. Patrocinato dal Forum dei Giovani e da Porta Futuro, ha avuto come obiettivo principale quello di migliorare le competenze in lingua inglese dei cittadini di Corato. Attraverso l'uso di giochi di società, creati appositamente dal dottor Luigi D'Introno, i partecipanti hanno potuto esercitarsi in modo divertente e coinvolgente.L'Assessora Luisa Addario ha giocato un ruolo chiave nell'iniziativa, mettendo a disposizione i locali di Porta Futuro per gli incontri e supportando l'evento con risorse e spazi. La sua collaborazione con Miriana Balducci, presidente del Forum dei Giovani, e il contributo di Luigi D'Introno, hanno dato vita a questa idea, trasformandola in realtà.La prima edizione del Caffè Linguistico si è tenuta presso PortaFuturo, con un piccolo rinfresco offerto dall'assessorato alle politiche giovanili. Gli incontri successivi sono stati inseriti nel calendario del Primavera Fest e si sono svolti in locali commerciali, animando il centro cittadino e coinvolgendo attivamente la comunità.Miriana Balducci ha espresso grande soddisfazione per il risultato ottenuto: «Questo progetto ha toccato diversi aspetti fondamentali: l'apprendimento di una nuova lingua, l'aggregazione sociale e l'inclusione. Siamo entusiasti di aver reso questa iniziativa concreta e siamo pronti a lavorare per aumentare la sua visibilità e il numero di partecipanti.»Il dottor Luigi D'Introno, che ha seguito da vicino l'evento, ha condiviso la sua felicità per il successo degli incontri: «Sono estremamente soddisfatto dei risultati ottenuti e spero che il progetto possa espandersi nei mesi a venire, introducendo nuove attività come la visione di film e altri giochi, e magari estendendosi ad altre lingue.»Feedback positivi anche da alcuni dei ragazzi che hanno partecipato all'iniziativa. Alessandro ci dice: «E' stata l'occasione per incontrarsi e relazionarsi di persona, parlando una lingua diversa da quella abituale. Uscire dalla comfort zone, senza ansie o pregiudizi, ma lasciandosi andare alla leggerezza che solo il "gioco" può dare. Un progetto sicuramente da ripetere, coinvolgendo sempre più persone. Un ringraziamento agli organizzatori del Primavera Fest, alle attività commerciali che ci hanno ospitato, all'Assessora alle politiche giovanili e ai ragazzi del Forum che si sono impegnati nell'organizzazione». Gli fa eco Antonio: «Questi incontri hanno rappresentato un'ottima opportunità per uscire dalla propria zona di comfort, conoscere nuove persone e, in un contesto informale come quello di un caffè al bar o di una birra al pub, provare ad apprendere consapevoli che il miglior modo per imparare è fare e che gli errori sono parte integrante del processo di apprendimento».Con la grande partecipazione e l'entusiasmo suscitato, l'idea è ora quella di rendere il Caffè Linguistico un appuntamento settimanale a partire da settembre, sfruttando gli spazi di Porta Futuro. Questi incontri hanno dimostrato che Corato è pronta a fare grandi passi nell'integrazione culturale e nell'apprendimento linguistico, e che si può anche imparare giocando e divertendosi in buona compagnia.