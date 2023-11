Donne, lavoro e parità oggi incontro a Porta Futuro

Oggi alle ore 18, presso lo sportello di Porta Futuro Area Metropolitana di Bari - Corato, in V.le Ettore Fieramosca 169, si svolgerà un incontro dal titolo "Donne, lavoro e parità", un approfondimento mondo del lavoro in riferimento alle donne, sui diritti acquisiti e sugli obiettivi ancora da raggiungere.L'evento ha l'obiettivo di condividere conoscenze e testimonianze di donne che contrastano gli stereotipi di genere ancora molto resistenti in ambito professionale.Con questa iniziativa, il job centre si propone non solo come luogo di orientamento al lavoro, ma anche come presidio di formazione permanente per fornire competenze e strumenti di crescita sociale e culturale, con cui promuovere ambienti sempre più integrati e responsabili.ProgrammaSaluti istituzionali:Corrado De Benedittis, Sindaco del Comune di CoratoLuisa Addario, Assessora alle Politiche GiovaniliFelice Addario, Assessore alle Politiche Sociali e alla Città SolidaleInterventi:- Shady Alizadeh, Avvocata attivista per i diritti delle donne- Marina Mastromauro, Amministratore delegato "Granoro Srl"- Dott.ssa Maria Felicia de Chiara, assistente sociale e orientatrice al lavoro "Osservatorio Giulia e Rossella: Centro Antiviolenza Ets"- Donatella Azzolini, Consigliera Comunale di Terlizzi, referente "Pari e dispari"