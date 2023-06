"Giovani e lavoro, istruzioni per l'uso": oggi a Porta Futuro l'incontro sul tema

Oggi alle ore 15:30 presso lo sportello di Corato di Porta Futuro Area Metropolitana di Bari si svolgerà "Giovani e lavoro: istruzioni per l'uso", un incontro informativo aperto a tutti i cittadini, finalizzato alla conoscenza dei metodi, delle difficoltà e delle loro possibili risoluzioni per il primo inserimento lavorativo dei giovani.Interventi di: Corrado De Benedittis - Sindaco del Comune di Corato, Luisa Addario - Assessora alle Politiche Giovanili del Comune di Corato, Concetta Bucci - Assessora alle Attività Produttive del Comune di Corato, Luigi Menduni - Vice Presidente di Confcommercio Corato, Michele Piccione - Presidente Provinciale BAT-BARI CNA (Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa), Francesco Tarricone - Giovane imprenditore di Digital Peppers, Nadia Saponaro - Psicologa del lavoro e Referente T-Innova.Negli ultimi anni, in particolare, fin troppi giovani hanno difficoltà a trovare un'occupazione che garantisca loro stabilità e rispetto dei diritti del lavoro. Inoltre, dopo il percorso scolastico molti incontrano diverse difficoltà nella ricerca attiva del lavoro o nell'avvio di un'attività imprenditoriale. Dall'altro canto, i datori di lavoro di piccole e medie imprese affrontano da un po' di tempo la crisi dovuta all'aumento dei costi di gestione delle attività con importanti conseguenze anche sulle assunzioni dei dipendenti, sempre più selettive e inferiori a livello numerico. A questi problemi, urge certamente rispondere facendo chiarezza e costituendo una rete tra diverse realtà del territorio.L'evento rientra nelle attività della sede di Corato di Porta Futuro Area Metropolitana di Bari, il network di job centre della Città Metropolitana di Bari nato dall'esperienza di successo di Porta Futuro Bari.Porta Futuro Area Metropolitana di Bari è un progetto dedicato al mondo del lavoro, realizzato con l'obiettivo di favorire l'occupazione lavorativa, facilitare l'incontro tra domanda e offerta, contribuire allo sviluppo del territorio.Ogni sportello del network eroga e promuove servizi connessi alle politiche del lavoro, rivolti a cittadini e imprese. Al termine delle aperture di tutti i centri, Porta Futuro Area Metropolitana di Bari sarà composto da 28 job centre presenti nei Comuni del territorio metropolitano.Per partecipare a "Giovani e lavoro istruzioni per l'uso" è necessario compilare il modulo d'iscrizione al link https://rebrand.ly/mzletxv ed essere accreditati al portale di Porta Futuro Bari (www.portafuturobari.it).Porta Futuro Area Metropolitana di Bari - CoratoVia Ettore Fieramosca 167Tel.: 080 5121883e-mail: corato@portafuturobari.itGiorni e orari di aperturaLunedì - venerdì dalle 09:00 alle 14:00; martedì e giovedì 15:00 alle 17:30Facebook: https://www.facebook.com/PortaFuturoAreaMetropolitanadiBariCoratoInstagram: https://www.instagram.com/portafuturo.coratoLinkedIn: https://www.linkedin.com/company/porta-futuro-area-metropolitana-di-bari-corato