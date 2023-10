Il Liceo "Oriani" spegne 100 candeline: l'intervista al Preside Francesco Catalano

Social Video 1 minuto Il Liceo Classico Oriani compie cento anni, intervista al Dirigente Francesco Catalano Stefano Procacci

Il Liceo Classico "Oriani" compie cento anni e gli "orianini", alunni e professori, di ieri e di oggi, hanno celebrato assieme questo compleanno in una grande festa. Ieri sera infatti, nell'ampio cortile del plesso scolastico sito in Via Santa Faustina, si è tenuta una serata che ha celebrato la storia dell'Oriani, attraverso testimonianze, video e musica dal vivo a cura di alunni ed ex alunni.Una serata bellissima, complici anche le temperature tutt'altro che autunnale, resa ancor più dolce dalle meraviglie culinarie dell'indirizzo Alberghiero dell'Oriani Tandoi.A margine della serata abbiamo intervistato il dirigente scolastico Prof. Francesco Catalano, qui la video-intervista completa.