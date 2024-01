Il medico coratino Giuseppe Diaferia è il nuovo direttore della Cardiologia del Dimiccoli

Il coratino dottor Giuseppe Diaferia, già dirigente responsabile della Riabilitazione cardiologica di Canosa, ricoprirà l'incarico di direttore di Unità operativa complessa di Cardiologia dell'ospedale Dimiccoli di Barletta. La nomina è arrivata nelle scorse ore dai vertici aziendali della Asl Bat.«Siamo molto soddisfatti di queste nomine – dice Alessandro Scelzi, Direttore Sanitario della Asl Bt – si tratta di professionisti di altissimo livello e di ottima esperienza che faranno sicuramente bene nei ruoli strategici che andranno a ricoprire».«Auguriamo buon lavoro ai nuovi direttori in servizio dal primo gennaio – dice Tiziana Dimatteo, Direttrice Generale della Asl Bt – la figura del direttore in una struttura ospedaliera è di fondamentale importanza per garantire il massimo dell'efficienza e della qualità in un clima di coinvolgimento e collaborazione con tutte le figure professionali che operano all'interno di ogni singolo reparto. Siamo certi che otterremo ottimi risultati».