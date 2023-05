Un’eccellenza coratina della medicina all’Open per parlare di malattie epatiche, dipendenze e prevenzione

Venerdì 12 maggio alle ore 18:30 nello spazio conferenze dell'Open in Via Castel del Monte 139 a Corato, si discuterà di problematiche e interventi preventivi legati ad uno degli organi più importanti per la nostra salute, il fegato.A parlarne un'eccellenza nostrana della medicina, il Prof. Francesco Tandoi, coratino doc.Tandoi dopo la maturità classica conseguita al liceo "Oriani" si laurea in medicina e chirurgia a Bari; successivamente per 13 anni è dirigente medico della chirurgia generale alla Città della Salute e della Scienza le Molinette di Torino, specializzandosi nei trapianti di fegato affermandosi tra i migliori e più giovani chirurghi nella sua specialità medica.Da quest'anno è rientrato in Puglia dove attualmente è Direttore del reparto di Chirurgia Epatobiliare e Trapianti di Fegato del Policlinico di Bari e docente della Scuola di Medicina dell'Università degli Studi di Bari a Castellana Grotte.«Si tratta di un importante occasione di informazione e sensibilizzazione" – dichiarano gli iscritti e gli organizzatori dell'Open – "un evento rivolto all'intera cittadinanza con un occhio particolare ai giovani e al tema ad esempio delle dipendenze e ai correlati rischi per la salute».L'incontro sarò moderato dal giornalista Sabino Ferrucci.