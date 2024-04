“AllergoMurgia”, Corato sede di un importante convegno scientifico

Dott. Rocco Palese, Assessore alla Sanità Regionale

Prof. Eustachio Nettis, Presidente Nazionale Eletto SIAAIC

Dott. Corrado D'andria, Presidente Regionale Eletto SIAAIC

Prof. Roberto Ria, Direttore della Scuola di Specializzazione in Allergologia e Immunologia Clinica

Sabato 20 aprile 2024, Corato sarà sede di "AllergoMurgia", un importante Convegno scientifico che si terrà all'Appia Antica Hotel, dove la comunità medica locale – e non solo – si riunirà per discutere delle ultime scoperte scientifiche riguardanti le allergie.Ad introdurre i lavori, con partenza alle 8:30 del mattino, le seguenti Autorità:«Le allergie altro non sono che risposte eccessive del sistema immunitario a sostanze normalmente innocue, che scatenano sintomi come prurito, gonfiore e difficoltà respiratorie. Durante l'Evento, nello specifico, si analizzeranno reazioni, come: riniti allergiche, che coinvolgono l'infiammazione della mucosa nasale, causando starnuti, congestione e secrezioni; dermatiti allergiche, reazioni cutanee caratterizzate da arrossamenti, prurito e vesciche; congiuntiviti allergiche, che colpiscono la membrana oculare provocando lacrimazione, arrossamento e prurito agli occhi». Così riporta il dottor Attilio Di Girolamo, della UOSVD di Allergologia del Policlinico di Bari - responsabile scientifico dell'Evento insieme al dottor Marco Loiodice, della U.O.C. dell'Oftalmologia del "Riuniti" di Foggia.Tra i relatori, i dottori Flavio Giulio Liso; Alessandra Loiodice; Teresa Lastella e Giovanni Riganti. A moderare i diversi incontri, invece, i dottori Roberto Loiodice, Antonio Piccolomo, Francesca Rella e Alessandro Sinisi.Obiettivo dell'Evento è quello di raggiungere importanti risultati nel campo della gestione delle allergie: attraverso la condivisione delle ultime scoperte scientifiche e l'analisi delle reazioni allergiche, la comunità medica riunita mirerà a promuovere lo sviluppo di terapie sempre più mirate ed efficaci. Inoltre, il Convegno fornirà un'opportunità unica per scambiare esperienze e best practice nella gestione delle allergie, con l'obiettivo di migliorare significativamente la qualità della vita dei pazienti affetti da questi disturbi.Il Convegno - accreditato ECM per Medici Chirurghi (tutte le discipline), Infermieri, Infermieri Pediatrici e Ortottisti – è gratuito previo inserimento, in fase di acquisto, del codice sconto MURGIA30. Per consultare il programma dettagliato e procedere con l'iscrizione, cliccare qui