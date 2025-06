Il Minibasket Corato in piazza a Matera per uno sport di fratellanza

Dopo una settimana di eventi, manifestazioni, emozioni, partite (oltre 150) e tanta allegria e divertimento si è conclusa sabato sera la 33^ edizione del torneo internazionale ", nella centralissima piazza Vittorio Veneto. Ultimo atto è stata la cerimonia di premiazione delle 45 squadre che hanno partecipato al torneo.Le squadre hanno sfilato tutte insieme e hanno assistito alla finale dopo aver giocato nei giorni scorsi sui vari campi di gara (Matera e Nova Siri più quelli pugliesi di Santeramo in Colle, Cassano delle Murge, Bitonto, Corato, Bitritto e Molfetta).Un'edizione che sarà ricordata purtroppo anche per le assenze forzate delle squadre di Palestina, Libano e Giordania, impossibilitate a esserci e presenziare a causa dei venti di guerra che soffiano in Medio Oriente.Nella finalissima, solo per la cronaca, la vittoria è andata ancora una volta alla squadra venezuelana di Caracas, che stavolta ha battuto Città Futura Roma 55-33 e ha conquistato per il secondo anno consecutivo il trofeo.Come al solito, però, quel che rimarrà anche di questa edizione sarà la grande festa di sport vissuta per una settimana,I giovanissimi atleti coratini, guidati dagli istruttori, assieme a, responsabili anche della tappa del torneo ospitata proprio nella nostra città giovedì scorso 19 giugno, si sono confrontati con i loro parietà e hanno vissuto una bellissima esperienza a contatto con altri bambini anche di diverse culture.«La società ringrazia la Pielle Matera per l'invito e la perfetta organizzazione e ringrazia tutti i bambini e i genitori che hanno supportato la società negli spostamenti e nell'ottima riuscita di questa importante manifestazione».Va in archivio, dunque, anche questa 33^ edizione del MiniBasket in Piazza, con il suo carico di emozioni, di fratellanza, di amicizia con bambini di varie parti del mondo che si incontrano, socializzano e si divertono, incuranti di quel che capita attorno a loro, giocando e rincorrendo una palla a spicchi.«Il valore principale dello sport, rappresentato così bene da questo torneo, a cui il Basket Corato è orgoglioso di partecipare, non solo con i propri bambini, ma anche dal punto di vista organizzativo. Un grazie a tutti e arrivederci al prossimo anno».