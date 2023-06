Arriva a Corato il torneo di Matera 2023

Passa anche da Corato il tradizionale torneo di Matera "Minibasket in Piazza", giunto alla sua 31esima edizione ed organizzato dalla Pielle Matera con la partecipazione ed il patrocinio di vari enti ed associazioni tra cui CONI, FIP, Regione Basilicata e vari comuni tra cui quello di Corato. Il torneo si è aperto domenica nella città lucana con il saluto delle autorità alle squadre partecipanti.Il via formale alle gare è stato però dato lunedi mattina mentre la finalissima si disputerà sabato 24 giugno in piazza Vittorio Veneto a Matera prima della tradizionale e spettacolare cerimonia di chiusura con la sfilata di tutte le squadre. Anche quest'anno la partecipazione all'evento è stata enorme. Oltre 40 le squadre invitate provenienti da quasi tutte le regioni italiane ed anche dall'estero, con ben 4 continenti rappresentati ed oltre 750 bambini che animeranno questa kermesse. Tra i paesi esteri Canada, Nigeria, Libia, Libano, Lituania, Bosnia, Montenegro, Repubblica Ceca, Algeria. Presente ovviamente anche il Basket Corato, con i suoi aquilotti, guidati Benny De Carlo e Luca Lapreziosa. I giovanissimi coratini saranno impegnati nel girone F assieme a Bitritto, Molfetta ed ai bosniaci del Sarajevo BBV. Il primo impegno sarà martedi a Bitritto alle ore 17,30 contro Sarajevo e si chiude mercoledi con due a Molfetta, la prima alle 17,00 contro i padroni di casa e la seconda alle ore 19 contro Bitritto.Ben 5 i giorni di gara in 5 diversi concentramenti, tra cui, assieme a Matera, Santeramo, Bitritto e Nova Siri, c'è anche Corato, il cui evento clou sarà giovedi 22 giugno con il Minibasket in Piazza a partire dalle ore 17 quando, tra PalaLosito e Tensostatico saranno impegnate ben 12 squadre tra cui Sarajevo, i lituani del Kaunas ed i nigeriani del Lagos. Una vera festa del basket e dello sport come l'intero torneo di Matera, che accanto alle gare vedrà le squadre nei vari giorni passeggiare in città, con le formazioni lituana, bosniaca e nigeriana che saranno ospitati nella nostra città.Questo il saluto che il sindaco di Corato Corrado De Benedittis ha inviato in occasione dell'apertura della manifestazione, in cui era rappresentato nella città di Matera dall'assessore allo sport e vicesindaco dott. Beniamo Marcone: "Il torneo internazionale "MINIBASKET IN PIAZZA" è certamente un esempio virtuoso di come lo sport è un utile e per certi versi necessario mezzo per creare e consolidare sane relazioni. Centinaia di bambini hanno l'occasione di fare conoscenze, di scambiarsi esperienze nei linguaggi e nelle culture diverse. Giocano tra loro pur avendo tante differenze: religiose, somatiche o culturali, perché le differenze, rimangono solo differenze e null'altro, insegnando a noi adulti a vivere rispettando gli altri senza sopraffarli. Ed è in questa prospettiva che posso solo esprimere soddisfazione per la partecipazione a questa bella esperienza di vita, non solo sportiva, dei bambini della Città che mi onoro di rappresentare. Saluto con un plauso l'organizzazione del torneo per il costante ed eccellente impegno. Un saluto particolare lo rivolgo ai mini cestisti che saranno ospitati nella nostra Città con l'augurio che possano sentirsi a casa e che possano rafforzare, attraverso lo sport, i valori e le capacità che li renderanno cittadini consapevoli dell'Europa e del Mondo. Buona palla a due a tutti."Vi invitiamo tutti giovedi 22 giugno alle ore 17 al PalaLosito per gustarvi un pomeriggio di sport ed aggregazione, in pieno stile minibasket in piazza.