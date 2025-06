Torna a Corato il "Minibasket in piazza"

Torna anche quest'anno uno dei più importanti e prestigiosi appuntamenti del calendario del minibasket e ancora una volta ilrisponde «presente!». Da lunedì 16, quando a Matera si è svolta la cerimonia d'apertura, fino a sabato 22 giugno, quando ci sarà la sfilata di tutte le 48 squadre e la finalissima in piazza, la società coratina sarà protagonista del prestigioso, il torneo internazionale di minibasket organizzato dallae giunto alla 33° edizione.. Le altre città coinvolte saranno Santeramo, Cassano delle Murge, Bitritto, Molfetta, Bitonto, Nova Siri e naturalmente Matera, cuore e centro del torneo.Al consueto appuntamento estivo prenderà parte il gruppo(bambini e bambine nati nel 2014, 2015 e 2016) guidato dagli istruttori. Il girone di Corato sarà completato da Roseto degli Abruzzi, Foggia e Molfetta.Da definire ancora orari e incontri, ma sarà sicuramente un grande spettacolo.Alla kermesse internazionale parteciperanno ben 48 rappresentative di 4 continenti e diverse nazioni di ogni angolo del mondo tra cui Venezuela, Algeria, Montenegro, Palestina, Bosnia, Libano, Lituania, Giordania, Emirati Arabi, Uniti, Nigeria e Libia, anche se la recente crisi internazionale sta mettendo in dubbio l'arrivo di alcune squadre, creando non pochi problemi all'organizzazione.«Siamo molto felici di poter anche quest'anno partecipare a questa manifestazione» affermano, organizzatori della tappa coratina del torneo e colonne del minibasket coratino «il Minibasket in Piazza è molto più di un semplice torneo: è un'esplosione di emozioni, colori e sorrisi che ogni anno riempie le piazze e il cuore di chi partecipa. Da oltre 30 anni, bambini e bambine da ogni angolo del mondo si incontrano qui, uniti dalla passione per lo sport e dal desiderio di condividere le proprie culture, tradizioni, religioni e stili di vita. Non è solo minibasket: è solidarietà, è rispetto, è amicizia. È un'esperienza che insegna a stare insieme, a conoscere l'altro, a crescere. Minibasket in Piazza lascia ricordi indelebili e costruisce legami che vanno oltre le differenze. Perché quando i bambini giocano insieme, il mondo diventa un posto migliore. Minibasket in Piazza è, da sempre, la vera festa dell'amicizia».