Domenica 16 ottobre, nel chiostro comunale di Corato, si è svolta la cerimonia di consegna delle benemerenze riservate a donatrici e donatori della sezione cittadina dell'Avis, l'associazione volontari italiani del sangue, che nel corso del 2021 hanno maturato un consistente numero di donazioni di sangue e plasma, contribuendo in modo sostanziale alle necessità dei centri trasfusionali e alla vita dell'associazione.L'Avis di Corato, presieduta da, ha voluto esprimere piena gratitudine e riconoscenza verso coloro che hanno mostrato, a loro volta, solidarietà nei confronti dei bisogni della collettività, consapevoli che il bisogno di sangue è un bisogno collettivo.Presenti fra gli altri il Sindaco di Corato, il presidente regionale Avis, il dottor(tra i fondatori dell'associazione), il dottor(già segretario generale nazionale dell'Avis e attuale direttore sanitario di Avis Puglia), e, ex presidente della sezione coratina.donatori hanno ricevuto la benemerenza in argento (assegnata dopo 5 anni di iscrizione e l'effettuazione di almeno 12 donazioni oppure al compimento di 16 donazioni),quella in argento dorato (assegnata dopo 10 anni di iscrizione e l'effettuazione di almeno 24 donazioni oppure al compimento di 36 donazioni),quella in oro (assegnata dopo 20 anni di iscrizione e l'effettuazione di almeno 40 donazioni oppure al compimento di 50 donazioni),quella in oro con rubino (assegnata dopo 30 anni di iscrizione e l'effettuazione di almeno 60 donazioni oppure al compimento di 75 donazioni),quella in oro con smeraldo (assegnata dopo 40 anni di iscrizione e l'effettuazione di almeno 80 donazioni oppure al compimento di 100 donazioni) equalla in oro con diamante (assegnata dopo la sospensione delle donazioni, una volta raggiunti i limiti di età o per motivi di salute, e l'effettuazione di almeno 120 donazioni). Per tutte le benemerenze non possono comunque essere prese in considerazione - sia per gli uomini che per le donne - più di 4 donazioni annue. Per le donatrici il numero delle donazioni è considerato doppio fino al compimento del cinquantesimo anno di età.«Questo deve rappresentare unicamente il simbolo per la solidarietà mostrata, e non la motivazione finale per cui donare» hanno rimarcato dall'. «La donazione di sangue, infatti, è un atto volontario, anonimo e senza scopo di lucro. Il donatore non ha modo di vedere quale sia la fine della sua sacca di sangue ma è certo che ha salvato vite umane. E quale atto più solidale di questo?» hanno aggiunto, rinnovando l'invito «a donare sangue il più possibile, perché questo bisogno non termina mai».