Il piccolo Michelangelo di Corato, attore nella fiction Rai "Il Metodo Fenoglio"

Un piccolo coratino sarà protagonista molto presto sul piccolo schermo: Michelangelo Terzulli, giovanissimo attore della compagnia Teatri Di.Versi infatti, è tra gli attori de "Il Metodo Fenoglio", per la regia di Alessandro Casale, in onda su Rai 1 dal 27 novembre in prima serata. Michelangelo nella fiction sarà Giuseppe Lopez, figlio del pentito Vito Lopez (interpretato da Michele Venitucci).Una prima esperienza piena e ricca di emozioni per il piccolo Michelangelo, che dopo esser stato selezionato in aprile, tra giugno e settembre ha girato diverse scene. Un'esperienza che Michelangelo e la sua famiglia non dimenticheranno mai. E chissà che per il piccolo attore nostro concittadino, non sia l'inizio di una fulgida carriera. Noi glielo auguriamo e non vediamo l'ora di vederlo in TV.