"Il quartiere è in festa", Pippo Franco fra gli ospiti

Il connubio tra spettacolo e solidarietà costituisce da sempre un elemento di attrazione per il pubblico, specie quando gli eventi sono organizzati con cura e la partecipazione di artisti di rango nazionale. È il caso della dodicesima edizione di "Tra spettacolo e solidarietà il quartiere è in festa", manifestazione in programma sabato 5 settembre in piazza Almirante (ex piazza Palermo) a Corato con inizio fissato per le ore 20:30.La serata è organizzata da, gode del patrocinio del Comune di Corato e si avvale della direzione artistica di. Ricco il parterre degli ospiti, a cominciare dall'amatissimo comico, che sarà protagonista di uno show irresistbile. Sul palco anche, una delle voci degli O.R.O., gruppo che lanciò la hit "Vivo per lei" e ha partecipato al Festival di Sanremo negli anni '90 coi brani "Quando ti senti sola" e "Padre nostro".Spazio anche alla riflessione con, citologo dell'ospedale Casa sollievo della sofferenza di San Giovanni Rotondo-Opera di San Pio, che parlerà della ricerca scientifica tra presente e futuro mentre, responsabile della sede di Corato della Fondazione Ant illustrerà le attività di assistenza sanitaria gratuita a domicilio a favore dei malati terminali.I ragazzi diversamente abili del(Onlus per le diverse abilità) si esibiranno invece in uno spezzone del celebre musical "Aggiungi un posto a tavola" e resteranno in scena con le star ospiti. Non mancheranno momenti riservati ad artisti coratini.