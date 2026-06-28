Avis inaugura la “Panchina del Donatore” per il 45esimo anniversario

5 foto Panchina del donatore

Un'intera mattinata dedicata alla donazione e alla solidarietà grazie al continuo impegno dell'Avis che oggi, 28 giugno, ha inaugurato la "panchina del donatore" in Piazza Caduti di Via Fani.La cerimonia è stata preceduta dalla raccolta del sangue effettuata dall'equipe di Andria che è riuscita a raccogliere ben 12 sacche. Nonostante il forte caldo e le temperature molto alte, il risultato delle donazioni è stato comunque un gran successo e testimonia il costante interesse della cittadinanza alla causa.Successivamente la cerimonia di svelamento della panchina da parte di alcuni ex presidenti di Avis Corato, tra cui Licia Bovino, Giuseppe Ferrara, Gerardo Resta e Raffaele Romeo (Presidente Avis Puglia).«Questa panchina potrà fungere da riflessione», ha affermato Federico Lotito, Presidente Avis Corato. «Chiunque passerà di qua capirà che da 45 anni c'è una realtà che si spende e si dona agli altri. Anche chi non l'ha mai fatto potrà essere accarezzato dall'idea di donare il proprio sangue e di aiutare qualcuno che in quel momento ha bisogno».La panchina è dedicata a tutti i donatori che, con il loro gesto silenzioso e generoso, salvano vite ogni giorno.«La collaborazione con gli enti pubblici deriva dall'art.118 della Costituzione. Immaginate dunque l'importanza che i Padri fondatori hanno dato alla donazione», ha dichiarato il presidente Raffaele Romeo. Non è un caso, dunque, che una panchina diventi il simbolo perfetto di questo legame: un punto d'incontro tra la generosità del singolo e il bene della collettività.Da 45 anni Avis Corato traduce questo principio in gesti concreti dimostrando che la solidarietà, quando è condivisa, diventa un pilastro della comunità tanto solido quanto le leggi che la tutelano.